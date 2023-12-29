Гороскоп по знакам зодиака: что приготовил 2024 год для жителей Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Президент ижевской Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес подготовила гороскоп по знакам зодиака для ижевчан на 2024 год. Она отметила, что прогноз справедлив для типичных представителей знаков, которые уже долгое время живут в столице Удмуртии.



Овны в новом году будут очень активны, воинственны и проявят себя в полной мере. Также они будут демонстрировать мужественность, решительность и напор, но звезды советуют немного сдерживать эти качества в быту. Зато люди признают заслуги и усилия овнов.

Тельцам придется проявить смекалку, изменить традиционный взгляд на вещи и перестроиться на энергетику нового времени. Людям этого знака рекомендуется, несмотря на сложный выбор, не цепляться за прошлое, а впустить в свою жизнь что-то новое.

Близнецы будут очень активно участвовать в жизни города, но их любопытство может притянуть проблемы. Звёзды советуют им быть более осмотрительными и не пытаться узнать то, что им не положено знать.

У раков могут быть перемены в строительстве жилья и риэлторском деле. Люди этого знака будут стараться навести порядок и уют для всех, для этого им рекомендуют обратить внимание на дизайнерскую сферу.

Львы будут стараться сохранить то, чего достигли. Для них в 2024 году не произойдет кардинальных перемен. Астролог считает, что люди этого знака легко впишутся в суровые требования времени и займут лидерскую позицию. А также благодаря своему очарованию львы притянут в свою жизнь нужных людей и другие блага.

На дев ляжет груз по наведению порядка, а также им предстоит искать и устранять нарушителей. Ответственным девам рекомендуют не скромничать и заявлять о своих возможностях начальству, что станет шансом для успеха в карьере.

Весы займутся поиском новых возможностей для обогащения и реализуют свой потенциал в социальной деятельности, участии популярных программ, в обучении и использовании предоставленных возможностей. Этим людям рекомендуется быть настойчивыми и не сомневаться в своих способностях.

В 2024 году деньги и власть будут у скорпионов. Звезды советуют им не отвлекаться на мелочи и работать, в результате чего они добьются успеха.

У стрельцов в новом году закончится важный жизненный этап и появится новая цель. Кому-то придётся перестраиваться, чтобы идти в ногу со временем.

Козерогам придется подчиниться требованиям начальства и выполнить работу не по рангу, но за это они получат бонусы и поднимутся на более высокую социальную ступень. Людям этого знака астролог рекомендует не сопротивляться давлению и выполнять указания, чтобы стать более влиятельными.

Водолеи решат что-то поменять в обычной жизни — создадут новые проекты, выдвинут прогрессивные идеи и будут защищать свою свободу. Водолеям советуют умерить свой бунтарский дух и дождаться поддержки свыше.

Рыбы в новом году будут грамотно устранять любые неприятности, заключат выгодные контракты и смогут благоприятно решить любые юридические вопросы. Им рекомендуется наладить личные отношения.

Напомним, что Сандра Антониа Салинес также составила прогноз на 2024 год по китайскому календарю.