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С первой учительницей встретился на избирательном участке Можги член УИК

11:35, 15 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
С первой учительницей встретился на избирательном участке Можги член УИК
11:35, 15 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
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#Удмуртия\n#выборы Президента РФ
Фото: пресс-служба администрации главы и правительства УР
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Первый день голосования на выборах президента России наполнен радостными событиями.

Можга. Удмуртия. Полным ходом в Удмуртии идёт голосование на выборах президента России. Первый день, 15 марта, отмечается и приятными встречами на участках.

Например, в Можге на одном из избирательных участков член УИК Сергей Демьянович встретился со своей первой учительницей Раисой Макаровой. Как передаёт пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии, Раиса Михайловна пришла одной из первых сделать свой выбор.

А сотрудники Граховской районной газеты «Сельская новь» пришли проголосовать всем коллективом. Они сфотографировались у баннера с изображением главного редактора газеты, Заслуженного журналиста УР Елены Маркиной. Елена Владимировна — организатор движения «Тыл Грахово», она ведёт активную работу с волонтёрами района, благодаря ей здесь начали плести маскировочные сети, «браслеты выживания», изготавливать сухой армейский душ, собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Напомним, выборы проходят три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.

11:35, 15 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
2
0
#Удмуртия\n#выборы Президента РФ