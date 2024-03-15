С первой учительницей встретился на избирательном участке Можги член УИК

Можга. Удмуртия. Полным ходом в Удмуртии идёт голосование на выборах президента России. Первый день, 15 марта, отмечается и приятными встречами на участках.

Например, в Можге на одном из избирательных участков член УИК Сергей Демьянович встретился со своей первой учительницей Раисой Макаровой. Как передаёт пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртии, Раиса Михайловна пришла одной из первых сделать свой выбор.

А сотрудники Граховской районной газеты «Сельская новь» пришли проголосовать всем коллективом. Они сфотографировались у баннера с изображением главного редактора газеты, Заслуженного журналиста УР Елены Маркиной. Елена Владимировна — организатор движения «Тыл Грахово», она ведёт активную работу с волонтёрами района, благодаря ей здесь начали плести маскировочные сети, «браслеты выживания», изготавливать сухой армейский душ, собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Напомним, выборы проходят три дня — 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 по местному времени.