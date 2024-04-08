Более 950 жителей Удмуртии досрочно вышли на пенсию в 2023 году

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году 957 жителей Удмуртии досрочно вышли на пенсию из-за длительного трудового стажа. Об этом сообщает отделение Социального фонда России по Удмуртии.

Для того чтобы на два года раньше выйти на пенсию, мужчинам нужно проработать не менее 42 лет, а женщинам — 37 лет. Отмечается, что в длительный стаж, который даёт право на досрочное назначение пенсии, засчитываются: официальная работа, периоды временной нетрудоспособности, служба в армии по призыву и период участия в СВО в качестве добровольца или во время прохождения военной службы.

«Хочу обратить внимание, что в продолжительный стаж не входят периоды отпуска по уходу за ребенком, ухода за 80-летними гражданами или гражданами с инвалидностью I группы, детьми с инвалидностью, периоды получения пособия по безработице и другие «нестраховые периоды»», — рассказала заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Удмуртии Елена Никулина.

При назначении пенсии на общих основаниях все эти периоды включаются в стаж работы.

Все желающие могут самостоятельно узнать свой стаж и количество пенсионных коэффициентов. Чтобы это сделать, нужно запросить выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, а также можно обратиться в МФЦ или клиентскую службу Отделения СФР по Удмуртии.