Главу Камбарского района удивила неинициативность местных жителей в опросе по наполнению нового дома культуры

Камбарка. Удмуртия. Небольшой отклик жителей Камбарского района в опросе про наполнение дома культуры заставил главу муниципального образования сомневаться, нужен ли им новый ДК. Об этом Александр Галанов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что ранее местные жители писали множество жалоб и обращений в разные инстанции по поводу отсутствия районного ДК. Их мнение было услышано, но для создания проекта нужно определить, какое наполнение ДК желают видеть люди. Чтобы решить этот вопрос, был запущен опрос (18+), который прошли лишь чуть больше 200 жителей района.

«Сейчас, когда к нашей общей проблеме повернулись лицом, когда нас спрашивают, какой дом культуры вы хотите, в ответ мы получаем полное безразличие. Мягко говоря, такая позиция очень удивляет. И сам собой напрашивается озвученный выше вопрос, а нужен ли камбарякам новый ДК?», — заявил Александр Галанов.

Он призывает людей быть активными и воспользоваться возможностью высказать своё мнение. Опрос займет не больше 10 минут, голосующим нужно просто выбрать 6 вариантов наполнения ДК из 20 предложенных.

Александр Галанов отметил, что местные жители часто упоминают, что хотят свой бассейн, но в опросе его упомянули лишь несколько раз.

«Ещё раз напомню, что при подведении итогов будут учитываться только данные со страницы официального опроса. Итоги опросов, проводимых на других ресурсах и других страницах в социальных сетях, учитываться не будут!», — напомнил глава Камбарского района.

Последний день, когда можно пройти опрос, — 20 марта. Все результаты будут опубликованы.