Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Семейное дело Лонгрид Самоварный дом Лонгрид Волонтёром может стать каждый Лонгрид

Удмуртия вошла в топ-5 самых здоровых регионов

10:20, 20 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Удмуртия вошла в топ-5 самых здоровых регионов
10:20, 20 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#статистика\n#ЗОЖ\n#Удмуртия\n#Россия
Фото: unsplash.com (Jannes Glas)
135
0

На первом месте рейтинга расположился Севастополь.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в пятёрку регионов с самой большой долей «зожников» среди населения. Результатами исследований поделился сервис «FINEXPERTIZA».

В результате исследования было выявлено, что наибольший процент населения, ведущего здоровый образ жизни, находится на Кавказе и Юге России, а наименьший - на Дальнем Востоке и в Сибири. Это связано как с культурными особенностями, так и с экономическими факторами, отмечают исследователи.

Больше всего «зожников» по результатам исследования проживают в Севастополе (34,9%), немногим менее в Ненецком автономном округе (34,8%), на третьем месте расположилась Нижегородская область с результатом 31,1%, за ней следует Удмуртия с показателем 25,9% и замыкает пятёрку Республика Тыва (25.8%).

10:20, 20 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
135
0
#статистика\n#ЗОЖ\n#Удмуртия\n#Россия