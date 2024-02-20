Удмуртия вошла в топ-5 самых здоровых регионов

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в пятёрку регионов с самой большой долей «зожников» среди населения. Результатами исследований поделился сервис «FINEXPERTIZA».

В результате исследования было выявлено, что наибольший процент населения, ведущего здоровый образ жизни, находится на Кавказе и Юге России, а наименьший - на Дальнем Востоке и в Сибири. Это связано как с культурными особенностями, так и с экономическими факторами, отмечают исследователи.

Больше всего «зожников» по результатам исследования проживают в Севастополе (34,9%), немногим менее в Ненецком автономном округе (34,8%), на третьем месте расположилась Нижегородская область с результатом 31,1%, за ней следует Удмуртия с показателем 25,9% и замыкает пятёрку Республика Тыва (25.8%).