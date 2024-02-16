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Ижевчанина обвиняют в неуплате налогов на сумму более 17 млн рублей

08:30, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанина обвиняют в неуплате налогов на сумму более 17 млн рублей
08:30, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
781
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
781
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Руководитель компании уклонился от уплаты НДС.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске предстанет перед судом руководитель компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что мужчина не уплатил НДС за 1, 3 и 4 кварталы 2018 года, а также за 1 и 3 кварталы 2019 года. Общая сумма сокрытых средств составила 17 млн рублей. Обвиняемый направил в налоговую заведомо ложные декларации о наличии финансово-хозяйственных отношений с семью организациями.   

Обвиняемый по своей воле возместил 5 млн рублей. Его имущество арестовано. Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит Ленинский районный суд. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

08:30, 16 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
781
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#налоги\n#суд