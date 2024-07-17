Верховный суд Удмуртии не стал менять наказание бывшему замначальника УГИБДД МВД по региону

Ижевск. Удмуртия. Бывшему заместителю начальника УГИБДД МВД по Удмуртии не изменили назначенное судом наказание. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Удмуртии.

В 2022 году Устиновский районный суд Ижевска вынес обвинительный приговор в отношении заместителя начальника УГИБДД МВД по Удмуртской Республике Усатова Р. В. Его обвинили в покушении на служебный подлог.

Затем в Шестом кассационном суде общей юрисдикции установили, что суд первой инстанции допустил процессуальные нарушения. В результате приговор отменили, а дело вновь начали рассматривать.

Устиновский районный суд Ижевска в новом составе вновь рассмотрел дело. Он установил, что супруга экс-замначальника УГИБДД МВД остановила автомобиль в зоне действия дорожного знака «Остановка запрещена». Чтобы освободить жену от административной ответственности и скрыть факт правонарушения, обвиняемый дал задание подчинённому оформить подложные документы. Подчинённый склонил другого сотрудника полиции к оформлению поддельных официальных документов о совершении правонарушения на подставное лицо.

29 февраля 2024 года суд первой инстанции назначил подсудимому наказание, от отбывания которого его освободили, так как мужчина за время применения к нему мер пресечения фактически отбыл это наказание.

Прокуратура и подсудимый не согласились с приговором суда и решили обжаловать его в Верховном суде Удмуртии. 16 июля суд рассмотрел апелляцию, признал приговор законным и оставил его без изменения.