За коммерческий подкуп в Ижевске осудили руководящего работника предприятия ОПК

Ижевск. Удмуртия. Вступил в законную силу приговор Ленинского райсуда Ижевска в отношении руководящего работника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Мужчину обвиняли по части 5, части 6 статьи 204 УК РФ «Коммерческий подкуп». Суд установил причастность фигуранта к незаконному получению с подчинённых работников денежных средств в крупном размере за внесение им изменений в отчётные документы, используемые на предприятии для расчёта и начисления премий.

Противоправная деятельность пресечена и расследована сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с СУ СК России по Удмуртской Республике.

С учётом признания обвиняемым своей вины, возмещения причинённого ущерба и рассмотрения дела в его отношении в особом порядке он осуждён на 3 года условно с испытательным сроком в 2,5 года и штрафом.