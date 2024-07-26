Фигуранта дела Шабутдинова Василия Алексеева заочно арестовали

Москва. Василия Алексеева, который является фигурантом уголовного дела в отношении инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова, заочно отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Его обвиняют в совершении 92-х эпизодов мошенничества по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).

Обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования. Предполагается, что он скрывается в ОАЭ.

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд заочно избрал в отношении соучастника Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.