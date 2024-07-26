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Фигуранта дела Шабутдинова Василия Алексеева заочно арестовали

13:53, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Фигуранта дела Шабутдинова Василия Алексеева заочно арестовали
13:53, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Москва\n#суд\n#мошенничество\n#розыск
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
99
0

Он скрылся от органов предварительного расследования.

Москва. Василия Алексеева, который является фигурантом уголовного дела в отношении инфобизнесмена из Удмуртии Аяза Шабутдинова, заочно отправили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы.

Его обвиняют в совершении 92-х эпизодов мошенничества по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). 

Обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования. Предполагается, что он скрывается в ОАЭ

«С учетом позиции прокуратуры Центрального административного округа Таганский районный суд заочно избрал в отношении соучастника Аяза Шабутдинова меру пресечения в виде заключения под стражу», —  сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы. 

13:53, 26 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Москва\n#суд\n#мошенничество\n#розыск