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Бывшего парламентария арестовали за попытку торговли должностями

11:01, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бывшего парламентария арестовали за попытку торговли должностями
11:01, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#депутаты\n#Госдума\n#мошенничество\n#взятка\n#коррупция\n#суд\n#задержание\n#арест
Фото: pxhere.com
71
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По версии следствия, Сергей Абельцев предлагал за деньги устроить помощником депутата Госдумы.

Москва. Суд арестовал на 2 месяца экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Российская газета».

Как уточнили в пресс-службе суда, обвиняемый предложил не названному лицу за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. При этом задержанный ссылался на знакомства с высокопоставленными лицами из Государственной Думы. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что Сергей Абельцев четырежды избирался от ЛДПР в Госдуму I, II, IV и V созывов, а в начале 90-х был заместителем руководителя партии. 

11:01, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#депутаты\n#Госдума\n#мошенничество\n#взятка\n#коррупция\n#суд\n#задержание\n#арест