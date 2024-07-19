Бывшего парламентария арестовали за попытку торговли должностями

Москва. Суд арестовал на 2 месяца экс-депутата Госдумы Сергея Абельцева. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Российская газета».

Как уточнили в пресс-службе суда, обвиняемый предложил не названному лицу за денежное вознаграждение решить вопрос о трудоустройстве в качестве помощника депутата. При этом задержанный ссылался на знакомства с высокопоставленными лицами из Государственной Думы. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что Сергей Абельцев четырежды избирался от ЛДПР в Госдуму I, II, IV и V созывов, а в начале 90-х был заместителем руководителя партии.