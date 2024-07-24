Бывшего коммерческого директора «Удмуртской птицефабрики» обвиняют в получении более 19 миллионов рублей в качестве подкупа

Ижевск. Удмуртия. Стала известна новая сумма, которую, по данным следствия, получил бывший коммерческий директор «Удмуртской птицефабрики» в качестве подкупа. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии предварительного следствия, с января 2018 года по январь 2024 года мужчина получил от представителя коммерческой организации деньги за совершение действий в интересах самого представителя и представляемых им юридических лиц ООО «ЧБ» и ООО «Фортуна». В сумме обвиняемому передали 19 586 100 рублей.

Напомним, что 29 марта 2024 года Глазовский районный суд заключил мужчину под стражу. После его перевели под домашний арест. В июне обвиняемый с защитником ходатайствовали о смене домашнего ареста на запрет определенных действий. Они отмечали состояние здоровья подозреваемого и необходимость материального обеспечения семьи.

Тогда было известно об общей сумме коммерческого подкупа в размере более 4 млн рублей.

23 июля Глазовский районный суд рассмотрел материал о продлении домашнего ареста бывшего коммерческого директора «Удмуртской птицефабрики». Обвиняемый и его защитники просили изменить меру пресечения на более мягкую, но суд решил оставить его под домашним арестом по 25 августа.