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Бывшего коммерческого директора «Удмуртской птицефабрики» обвиняют в получении более 19 миллионов рублей в качестве подкупа

11:42, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Бывшего коммерческого директора «Удмуртской птицефабрики» обвиняют в получении более 19 миллионов рублей в качестве подкупа
11:42, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
390
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#Удмуртия\n#суд\n#подкуп
Фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
390
0

Он остаётся под домашним арестом до конца августа.

Ижевск. Удмуртия. Стала известна новая сумма, которую, по данным следствия, получил бывший коммерческий директор «Удмуртской птицефабрики» в качестве подкупа. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

По версии предварительного следствия, с января 2018 года по январь 2024 года мужчина получил от представителя коммерческой организации деньги за совершение действий в интересах самого представителя и представляемых им юридических лиц ООО «ЧБ» и ООО «Фортуна». В сумме обвиняемому передали 19 586 100 рублей.

Напомним, что 29 марта 2024 года Глазовский районный суд заключил мужчину под стражу. После его перевели под домашний арест. В июне обвиняемый с защитником ходатайствовали о смене домашнего ареста на запрет определенных действий. Они отмечали состояние здоровья подозреваемого и необходимость материального обеспечения семьи. 

Тогда было известно об общей сумме коммерческого подкупа в размере более 4 млн рублей. 

23 июля Глазовский районный суд рассмотрел материал о продлении домашнего ареста бывшего коммерческого директора «Удмуртской птицефабрики». Обвиняемый и его защитники просили изменить меру пресечения на более мягкую, но суд решил оставить его под домашним арестом по 25 августа. 

11:42, 24 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
390
0
#Удмуртия\n#суд\n#подкуп