Суд не удовлетворил жалобу ГКБ №4 Ижевска на постановление о привлечении к административной ответственности

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд не освободил ГКБ №4 от административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Ранее сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку в Городской клинической больнице №4 в Ижевске. По итогу медучреждение обязали до 9 ноября 2022 года отремонтировать палаты, бактериологическую и клинико-диагностическую лаборатории, а также помещения стационара и стоматологической поликлиники.

Так как больница вовремя не предоставила документы, подтверждающие устранение нарушений, то суд привлёк ГКБ №4 к административной ответственности. Больница не согласилась с этим и подала жалобу. В ней медучреждение просило полностью отменить постановление в связи с истечением срока привлечения к административной ответственности и с отсутствием финансовой возможности проведения ремонта.

В дальнейшем суд установил, что предписание вынесено в рамках предоставленных органу госнадзора полномочий, заявитель его не обжаловал, а также постановление вынесено в пределах установленного срока. Суд отметил, что отсутствие достаточного финансирования и своевременного бюджетного финансирования не освобождает больницу от обязанности соблюдать требования СанПиН.

В результате Ленинский районный суд Ижевска не удовлетворил жалобу ГКБ №4.