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Уголовное дело в отношении экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева передали в суд

08:00, 24 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
Уголовное дело в отношении экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева передали в суд
08:00, 24 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
551
0
#Ижевск\n#суд\n#дело Бекмеметьева
Фото: ru.freepik.com
551
0

Вместе с бывшим градоначальником по делу проходят ещё двое фигурантов.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело в отношении бывшего мэра столицы Удмуртии Олега Бекмеметьева передано на рассмотрение суда. Информация об этом размещена на сайте Октябрьского районного суда Ижевска.

Напомним, экс-главу Ижевска задержали в июле 2023 года. Его обвиняют по статье 285 УК РФ — в превышении должностных полномочий при передаче земель муниципальной и государственной собственности под застройку.

Вторым в списке обвиняемых значится бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин. Ему инкриминируют пособничество превышению должностных полномочий.

Третьим фигурантом по «Делу Бекмеметьева» проходит гендиректор ООО «Ресурс» и фактический руководитель ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» Олег Бушмакин.

По версии следствия, Пушин с 18 мая по 25 августа 2021 года, действуя в интересах главы Ижевска Олега Бекмеметьева, содействовал ему в злоупотреблении должностными полномочиями путём незаконного предоставления ООО «Специализированный застройщик «Ухтомского один» без проведения торгов принадлежащего муниципалитету земельного участка площадью 1 927 квадратных метров.

Олега Бушмакина обвиняют в преступлении, квалифицируемом как «Подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями». По мнению следствия,  с января по август 2021 года Бушмакин в интересах возглавляемых им коммерческих организаций и из корыстной заинтересованности склонил главу Ижевска Олега Бекмеметьева на использование своих должностных полномочий вопреки интересам службы.

08:00, 24 июля, 2024
Андрей Поносов
журналист
551
0
#Ижевск\n#суд\n#дело Бекмеметьева