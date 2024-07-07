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Подозреваемому в преступлении экономисту ЧМЗ в Глазове избрали меру пресечения

17:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Подозреваемому в преступлении экономисту ЧМЗ в Глазове избрали меру пресечения
17:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
522
0
#Глазов\n#ЧМЗ\n#суд\n#преступление
Фото: unsplash.com (Tingey Injury Law Firm)
522
0

По данным следствия, он за деньги незаконно продвигал интересы индивидуальных предпринимателей.

Глазов. Удмуртия. В Глазове суд избрал меру пресечения для подозреваемого в преступлении сотрудника Чепецкого механического завода. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

По данным следствия, экономист по материально-техническому снабжению отдела материально-технического обеспечения предприятия получил деньги от индивидуальных предпринимателей. За это вознаграждение он лоббировал их интересы и покровительствовал в заключении договоров о поставках товарно-материальных ценностей с завода. 

Сотрудник предприятия и его защитник согласились с ходатайством следователя о запрете определенных действий для подозреваемого. Глазовский районный суд Удмуртии избрал эту меру пресечения сроком на два месяца. 

17:15, 07 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
522
0
#Глазов\n#ЧМЗ\n#суд\n#преступление