Подозреваемому в преступлении экономисту ЧМЗ в Глазове избрали меру пресечения

Глазов. Удмуртия. В Глазове суд избрал меру пресечения для подозреваемого в преступлении сотрудника Чепецкого механического завода. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По данным следствия, экономист по материально-техническому снабжению отдела материально-технического обеспечения предприятия получил деньги от индивидуальных предпринимателей. За это вознаграждение он лоббировал их интересы и покровительствовал в заключении договоров о поставках товарно-материальных ценностей с завода.

Сотрудник предприятия и его защитник согласились с ходатайством следователя о запрете определенных действий для подозреваемого. Глазовский районный суд Удмуртии избрал эту меру пресечения сроком на два месяца.