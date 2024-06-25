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Уроженца Кирова обвиняют в попытке сбыта в Ижевске 122 кг синтетических наркотиков

09:40, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Уроженца Кирова обвиняют в попытке сбыта в Ижевске 122 кг синтетических наркотиков
09:40, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
366
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#наркотики
Фото: unsplash.com
366
0

Обвиняемый вновь помещён под стражу на два месяца.

Ижевск. Удмуртия. Уроженца Кирова, обвиняемого в покушении на сбыт в Ижевске синтетических наркотиков, заключили под стражу. Меру пресечения продлил Первомайский районный суд города. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый с неустановленными подельниками хранил на территории дачного товарищества «Берёзка» более 122 кг синтетических наркотиков. В будущем злоумышленники планировали продать опасное вещество.

Суд продлил меру пресечения — заключение под стражу — в отношении обвиняемого до 2 сентября 2024 года.

09:40, 25 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
366
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#наркотики