Уроженца Кирова обвиняют в попытке сбыта в Ижевске 122 кг синтетических наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Уроженца Кирова, обвиняемого в покушении на сбыт в Ижевске синтетических наркотиков, заключили под стражу. Меру пресечения продлил Первомайский районный суд города. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что обвиняемый с неустановленными подельниками хранил на территории дачного товарищества «Берёзка» более 122 кг синтетических наркотиков. В будущем злоумышленники планировали продать опасное вещество.

Суд продлил меру пресечения — заключение под стражу — в отношении обвиняемого до 2 сентября 2024 года.