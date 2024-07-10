Оперуполномоченный в Удмуртии обвиняется в применении насилия к потерпевшему 

Глазов. Удмуртия. Полицейского глазовского отдела МВД заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, майским вечером 2024 года пьяный оперуполномоченный применил в отношении потерпевшего насилие, явно выходящее за пределы его полномочий.

При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном порядке, сообщили в МВД по Удмуртии.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это суд заключил обвиняемого под стражу по 7 сентября.