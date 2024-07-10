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Оперуполномоченный в Удмуртии обвиняется в применении насилия к потерпевшему 

14:49, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Оперуполномоченный в Удмуртии обвиняется в применении насилия к потерпевшему 
14:49, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
118
0
#суд\n#насилие\n#СИЗО\n#полиция
Фото: ИА «Сусанин»
118
0

По версии следствия, обвиняемый был пьян.

Глазов. Удмуртия. Полицейского глазовского отдела МВД заключили под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По версии следствия, майским вечером 2024 года пьяный оперуполномоченный применил в отношении потерпевшего насилие, явно выходящее за пределы его полномочий.

При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном порядке, сообщили в МВД по Удмуртии.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Несмотря на это суд заключил обвиняемого под стражу по 7 сентября.

14:49, 10 июля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
118
0
#суд\n#насилие\n#СИЗО\n#полиция