Ижевчанина будут судить за изнасилование и жестокое избиение женщины, совершённое в 2010 году

Ижевск. Удмуртия. 47-летнего ижевчанина будут судить за совершённое им 14 лет назад изнасилование женщины и нанесение ей побоев, от которых та скончалась. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Преступление произошло 31 мая 2010 года. Тогда обвиняемому было 32 года, и он выпивал в компании знакомых на улице 15-я Зарека в Ижевске. Среди собравшихся была 37-летняя потерпевшая.

Напившись спиртного, обвиняемый с другими мужчинами изнасиловали женщину, а потом жестоко избили её. От полученных побоев несчастная скончалась на месте.

Уголовное дело было расследовано третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Удмуртской Республике. Действия обвиняемого квалифицировались по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В ходе следствия были получены показания свидетелей и другие доказательства причастности обвиняемого к совершённым преступлениям. Уголовное дело отправлено на рассмотрение в суд.