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Гендиректора АО «Уральские заводы» из Ижевска обвиняют в мошенничестве на гособоронзаказе

12:33, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Гендиректора АО «Уральские заводы» из Ижевска обвиняют в мошенничестве на гособоронзаказе
12:33, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#суд\n#мошенничество
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
57
0

Он поставил МВД иностранные радиостанции под видом российских.  

Москва. Генерального директора ижевского АО «Уральские заводы» Василя Мусина обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставку оборудования МВД. Об этом сообщает «Газета.ru».

По информации источников издания, фигурант под видом российских поставил МВД иностранные рации на сумму 50 млн рублей. Замоскворецкий суд заключил Мусина под стражу до 17 августа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

По версии следствия, Мусин обманным путем похитил деньги, выделенные МВД на выполнение оборонного заказа. Другие подробности официально не сообщаются.

12:33, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#суд\n#мошенничество