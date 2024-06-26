Гендиректора АО «Уральские заводы» из Ижевска обвиняют в мошенничестве на гособоронзаказе

Москва. Генерального директора ижевского АО «Уральские заводы» Василя Мусина обвиняют в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на поставку оборудования МВД. Об этом сообщает «Газета.ru».

По информации источников издания, фигурант под видом российских поставил МВД иностранные рации на сумму 50 млн рублей. Замоскворецкий суд заключил Мусина под стражу до 17 августа. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, Мусин обманным путем похитил деньги, выделенные МВД на выполнение оборонного заказа. Другие подробности официально не сообщаются.