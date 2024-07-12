Возмущённая действиями полицейских жительница Игры избила одного из них

Якшур-Бодья. Удмуртия. Суд оштрафовал 41-летнюю жительницу Игры за избиение сотрудника полиции. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

В августе 2023 года в деревне Мукши Якшур-Бодьинского района полиция остановила автомобиль «Тойота Камри». Сотрудники Госавтоинспекции решили установить личность водителя, в действиях которого усмотрели признаки преступлений.

Мужчина не показывал права и отказывался садиться в служебный автомобиль. В результате за неповиновение сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу. В этот момент недовольная супруга водителя решила помочь мужу и начала бить полицейского. Она ударила его руками и ногами в область головы, туловища и левой ноги.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК России («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»). В суде женщина не признала свою вину.

Обвиняемую обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей с рассрочкой выплаты сроком на 5 месяцев.