Пострадавший работник производства в Глазовском районе добился компенсации морального вреда на сумму 500 тысяч рублей

Глазов. Удмуртия. В Глазовском районе бывший работник предприятия добился получения компенсации морального вреда за травмирование во время работы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Ранее сотрудник производства во время выполнения своих трудовых обязанностей упал с моста крана на пол помещения. В результате он получил тяжёлую травму, из-за которой стал инвалидом 3-й группы. Также истец утратил профессиональную трудоспособность на 60%, и сейчас, кроме пенсии, не имеет иного дохода.

Был составлен акт, что данная ситуация является несчастным случаем. Но бывший работник посчитал, что в документе не указано, каким образом проводились работы, а также то, что работодатель создал неправильную организацию труда при работе крана. В результате работы не были подготовлены должным образом, и члены бригады самостоятельно выполняли работу без команды от руководства.

Учитывая это, истец обратился в Глазовский районный суд, чтобы признать данный акт недействительным, взыскать компенсацию морального вреда и сумму утраченного заработка. Суд установил, что истец, как ответственный исполнитель работ, не обеспечил безопасное условие труда, а руководитель работ не обеспечил производственную и технологическую дисциплину, вследствие чего её не соблюдала бригада. В результате суд счёл, что работник на 50% виноват в произошедшем.

Учитывая, что помимо него требования охраны труда нарушили и члены бригады, и руководитель работ, то суд решил признать акт о несчастном случае на производстве частично незаконным. С юридического лица взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.