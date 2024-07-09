Авиалайнер Boeing приземлился в Денвере без одного колеса

Лос-Анджелес. США. Колесо основной стойки шасси потерял при взлете в Лос-Анджелесе Boeing 757-200 авиакомпании United Airlines. После этого лайнер благополучно приземлился в Денвере, пишет «Российская газета» со ссылкой на Associated Press.

На борту самолета находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Колесо позднее нашли в Лос-Анджелесе, причина инцидента устанавливается, заявили в авиакомпании.

Отмечается, что в марте при вылете из Сан-Франциско самолет United Boeing B777-200 потерял в воздухе шину. Лайнер приземлился на припаркованный автомобиль. В феврале у Boeing 757-200 разрушилось крыло, самолет совершил экстренную посадку в Денвере. А в январе у еще одного «Боинга» в США во время полета отвалилась дверь салона, в которую выпало кресло.

Все указанные случаи обошлись без жертв, чего не скажешь о некоторых других. Речь идет о крушениях лайнеров Boeing рейса Lion Air в октябре 2018 года и рейса Ethiopian Airlines в марте 2019 года. В результате двух этих авиакатастроф погибли 346 человек. Причиной власти США считают обман регулирующих органов относительно установки систем управления полетом. 7 июля стало известно, что компания Boeing согласилась признать вину «в преступном мошенничестве». Если сделку одобрит федеральный судья, производитель авиатехники заплатит штраф в 243,6 млн долларов и потеряет часть заказов от правительства Соединенных Штатов.

Добавим, ранее при странных обстоятельствах в США умерли два информатора следствия о нарушениях при сборке самолетов Boeing – бывший инженер по контролю за качеством Джон Барнетт и экс-аудитор качества Джошуа Дин.