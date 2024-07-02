Суд оставил в СИЗО главу Минприроды Удмуртии на всё лето

Ижевск. Удмуртия. Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова оставили в СИЗО ещё на два месяца. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

2 июля Индустриальный райсуд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя Минприроды УР. Напомним, следствие обвиняет его по статьям 285 и 286 УК РФ «Злоупотребление и превышение должностных полномочий при замещении должности министра республики».

Обвинение считает, что с июля 2019 года по декабрь 2020 года, используя свои служебные полномочия, действуя группой лиц по предварительному сговору, Денис Удалов принял и согласовал исполнительную документацию, представленную ООО «Дельта Строй», содержащую в себе завышенные сведения об объёме выполненных организацией работ по расчистке русла реки Увы на отдельных участках в Вавожском районе УР в рамках заключённого госконтракта, что повлекло тяжкие последствия в виде причинения федеральному бюджету материального ущерба на сумму более 23 млн рублей.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства следователя, просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Но суд оставил фигуранта под стражей по 5 сентября 2024 года.