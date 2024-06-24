Американец ждал казни 20 лет и был признан невиновным

Хьюстон. США. Суд американского штата Техас признал невиновным мужчину, который почти 20 лет ожидал исполнения смертного приговора. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на CNN.

К высшей мере наказания Керри Макса Кука приговорили в 1979 году. Суд обвинил его в изнасиловании и жестоком убийстве соседки. Однако в 1999 году приговоренный заключил сделку со следствием, признал вину и вышел на свободу с учетом проведенного в тюрьме срока. И лишь недавно суд окончательно признал Кука невиновным.

Оказалось, что улики были истолкованы неверно, а свидетелей обвинения поймали на лжи. Выяснилось, что сокамерник Кука соврал, что тот признался ему в совершении преступления. Также ложные показания дал некий «альтернативный подозреваемый».