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Американец ждал казни 20 лет и был признан невиновным

13:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Американец ждал казни 20 лет и был признан невиновным
13:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#США\n#суд\n#приговор\n#тюрьмы\n#казнь
Фото: pxhere.com
174
0

Его оговорил сокамерник, но ложь в итоге всплыла наружу.

Хьюстон. США. Суд американского штата Техас признал невиновным мужчину, который почти 20 лет ожидал исполнения смертного приговора. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на CNN.

К высшей мере наказания Керри Макса Кука приговорили в 1979 году. Суд обвинил его в изнасиловании и жестоком убийстве соседки. Однако в 1999 году приговоренный заключил сделку со следствием, признал вину и вышел на свободу с учетом проведенного в тюрьме срока. И лишь недавно суд окончательно признал Кука невиновным.

Оказалось, что улики были истолкованы неверно, а свидетелей обвинения поймали на лжи. Выяснилось, что сокамерник Кука соврал, что тот признался ему в совершении преступления. Также ложные показания дал некий «альтернативный подозреваемый». 

13:56, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#США\n#суд\n#приговор\n#тюрьмы\n#казнь