Замначальника подразделения ФНС Удмуртии проведёт два месяца под домашним арестом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске избрали меру пресечения заместителю начальника подразделения регионального управления Федеральной налоговой службы. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

По данным следствия, в январе 2024 года обвиняемый воспользовался своим служебным положением. С помощью специальных программ он получил конфиденциальные сведения об одной из коммерческих организаций и переслал их в мессенджере своему знакомому. Благодаря этой информации компания смогла избежать доначисления налогов на сумму 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

4 июля Индустриальный районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения обвиняемому. Замначальника подразделения ФНС Удмуртии и его защитник не возражали против удовлетворения ходатайства следователя о домашнем аресте.

В результате должностному лицу назначили домашний арест на 2 месяца — до 3 сентября 2024 года. Также в отношении него судья установил ряд запретов.