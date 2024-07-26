Бывшего заместителя министра обороны Булгакова поместили под арест

Москва. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Как передает «Рен ТВ», генерала армии заключили под стражу.

В отношении Булгакова расследуется уголовное дело коррупционной направленности, уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она добавила, что в отношении арестованного проводятся следственные действия.

Дмитрию Булгакову 69 лет. Замминистра обороны России он был с 2008 по 2022 годы. В его ведении были вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2016 году Булгакову присвоили звание Героя России.