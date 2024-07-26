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Бывшего заместителя министра обороны Булгакова поместили под арест

16:18, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бывшего заместителя министра обороны Булгакова поместили под арест
16:18, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Москва\n#суд\n#Следственный комитет\n#военные\n#Минобороны\n#коррупция\n#арест
Фото: pxhere.com
75
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Решение принял Басманный суд.

Москва. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения для бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова. Как передает «Рен ТВ», генерала армии заключили под стражу.

В отношении Булгакова расследуется уголовное дело коррупционной направленности, уточнила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она добавила, что в отношении арестованного проводятся следственные действия.

Дмитрию Булгакову 69 лет. Замминистра обороны России он был с 2008 по 2022 годы. В его ведении были вопросы материально-технического обеспечения Вооруженных сил. В 2016 году Булгакову присвоили звание Героя России.

16:18, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
75
0
#Москва\n#суд\n#Следственный комитет\n#военные\n#Минобороны\n#коррупция\n#арест