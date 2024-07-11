Более 15 лет проведут в колонии трое жителей Удмуртии за производство 12 кг наркотиков

Ижевск. Удмуртия. Троих жителей Удмуртии лишили свободы и обязали выплатить штрафы за незаконное производство наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что в 2022 году обвиняемые купили прекурсоры и забрали их из разных тайников на территории Удмуртии. Для продажи они изготовили более 12 кг «мефедрона», а также хранили более 23 кг прекурсоров, чтобы и в дальнейшем производить это наркотическое вещество. Злоумышленники планировали сбыть «мефедрон» через тайники.

Незаконную деятельность удалось пресечь. Найденные наркотики и другие вещества были изъяты из незаконного оборота.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК России («Незаконное производство наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере») и части 2 статьи 228.3 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка прекурсоров наркотических средств, в особо крупном размере»).

Активного участника преступной группы и его соучастника Верховный суд Удмуртии приговорил к 16,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также злоумышленников обязали выплатить штрафы по 200 тыс. рублей каждому. Третьему обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей и лишения свободы на 15,5 лет в исправительной колонии строгого режима.

Дом, где жители региона хранили прекурсоры и изготавливали наркотик, конфисковали в доход государства.