Медсёстры Глазовской межрайонной больницы добились получения соцвыплаты

Глазов. Удмуртия. Пять медицинских сестёр Глазовской межрайонной больницы добились признания их права на получение специальной социальной выплаты. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Напомним, что в начале 2024 года сотрудники медучреждения записали видеообращение к президенту страны, в котором пожаловались на низкие зарплаты, бездействие надзорных инстанций, отсутствие надбавок за работу с ковид-пациентами и отсутствие положенных специальных соцвыплат. В результате прокуратура Удмуртии проверила работу медучреждения.

После этого независимый профсоюз медработников «Действие» добился отмены распоряжения Минздрава Удмуртии, регулирующего «ковидные» выплаты. В ответ пресс-служба Минздрава региона заявила, что изменения были внесены для приведения документов в соответствие с федеральным законодательством.

Руководитель министерства здравоохранения региона Сергей Багин прокомментировал данную ситуацию. Он заявил, что записавшие видео сотрудники не пришли на встречу с зампредом правительства Татьяной Чуракова, поэтому он хочет узнать, медсёстры хотят решить проблему или просто громко заявить о ней.

Позднее прокурорская проверка выявила ряд нарушений, в результате чего главному врачу больницы внесли представление. А также в отношении него были возбуждены административные производства.

Медицинский персонал инфекционного отделения БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР» обратились в Глазовский районный суд. Они планировали признать право на специальную социальную выплату, а также требовали компенсации морального вреда.

Палатные медсёстры заявили, что работают в детском инфекционном отделении больницы и оказывают первичную медико-санитарную помощь. Девушки также отметили, что они работают даже в выходные и праздничные дни, когда детская поликлиника не работает, но в ней ведётся приём больных пациентов и оказывается неотложная помощь.

В результате медсёстры утверждали, что имеют право на получение установленной постановлением правительства России специальной ежемесячной социальной выплаты. Но ответчик необоснованно не выплачивает истцам данную выплату, тем самым нарушает права работников.

Представитель ответчика не признал исковые требования. Он заявил, что медсёстры работают в детском инфекционном отделении и оказывают специализированную помощь в условиях стационара, в результате чего у них нет права на спецвыплату.

Суд оценил представленные сторонами доказательства и решил, что исковые требования обоснованы. Судья признал право медсестёр на получение специальной соцвыплаты, а также взыскал в пользу каждого из пяти истцов компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. рублей. Решение суда вступило в законную силу.