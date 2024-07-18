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На заседание суда ижевчанин принёс метилэфедрон

17:45, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
На заседание суда ижевчанин принёс метилэфедрон
17:45, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
117
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#суд\n#наркотики
Фото: пресс-служба УФССП по Удмуртии
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Мужчина хранил его в пачке сигарет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местный житель пришёл в суд с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии. 

Мужчина 1989 года рождения пришёл в здание мировых судей Первомайского района Ижевска на судебное заседание. На входе он выложил все металлические предметы и пачку сигарет. Во время личного досмотра судебный пристав нашёл в пачке из-под сигарет свёрток с белым веществом и изъял его.

Мужчину и свёрток передали сотрудникам полиции. Позднее выяснилось, что это синтетический наркотик N-метилэфедрон. В отношении горожанина составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 17.3 КоАП России («Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила»).  

17:45, 18 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
117
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФССП\n#суд\n#наркотики