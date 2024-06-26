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Суд обязал администрацию Ижевска привести в порядок участки дорог по улицам Коммунаров и Ленина

16:40, 26 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Суд обязал администрацию Ижевска привести в порядок участки дорог по улицам Коммунаров и Ленина
16:40, 26 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#суд\n#Прокуратура
Фото: elements.envato.com (wirestock)
49
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На ненормативное состояние полотна пожаловался горожанин.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию суда отремонтируют дороги по улицам Коммунаров и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии. 

Ранее в результате обращения местного жителя прокуратура установила, что на отдельных участках дорог по улицам Коммунаров и Ленина есть множество выбоин, просадок и колейностей.

Начальнику службы благоустройства и дорожного хозяйства города внесли представление. Так как служба не предприняла никаких действий для устранения выявленных дефектов, то прокурор обратился в суд. В результате администрацию Ижевска обязали отремонтировать данные дороги. Прокуратура Первомайского района проконтролирует дальнейшее исполнение решения суда. 

16:40, 26 июня, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
49
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#суд\n#Прокуратура