Суд обязал администрацию Ижевска привести в порядок участки дорог по улицам Коммунаров и Ленина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске по требованию суда отремонтируют дороги по улицам Коммунаров и Ленина. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

Ранее в результате обращения местного жителя прокуратура установила, что на отдельных участках дорог по улицам Коммунаров и Ленина есть множество выбоин, просадок и колейностей.

Начальнику службы благоустройства и дорожного хозяйства города внесли представление. Так как служба не предприняла никаких действий для устранения выявленных дефектов, то прокурор обратился в суд. В результате администрацию Ижевска обязали отремонтировать данные дороги. Прокуратура Первомайского района проконтролирует дальнейшее исполнение решения суда.