«Всемирный день пельменя» пройдёт в Удмуртии с 5 по 10 февраля 2024 года

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году «Всемирный день пельменя» (0+) пройдёт в Удмуртии с 5 по 10 февраля, с церемонией завершения на центральной площади Ижевска. Фестиваль состоится юбилейный – десятый раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

«Уже девять лет подряд мы доказываем, что Удмуртия – родина пельменей. Это настоящий бренд республики, который объединяет традиции, семьи, спортсменов, ремесленников, производителей и просто любителей этого блюда», — рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Предстоящий Пельменьфест будет включать в себя сразу несколько тематик и направлений.

Родным и близким можно будет поучаствовать в фотоконкурсе «Моя семья – моё богатство» (0+), в котором нужно будет собрать свою семью за каким-нибудь любимым делом и выложить фото с рассказом об этой семейной традиции.

Также будет запущен конкурс «Искусные умельцы» (0+), в котором соберут видео разных мастеров своего дела, рассказывающих о техниках и секретах собственного ремесла.

В рамках фестиваля будет ещё много мероприятий, среди которых: чемпионат по семейной лепке, пельменный забег с наградой для победителя в виде таза горячих пельменей, утренняя рыбалка, а также чемпионат по удмуртскому квиддичу – ӵужонболу.

Кроме того, на фестивале традиционно разыграют годовой запас пельменей от официального партнёра события.

Все мероприятия: 0+

Напомним, что в 2023 году Пельменьфест собрал 40 тысяч человек, которые съели 11 тонн пельменей.