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В Завьялово осудили 36-летнего мужчину, забившего в лесу своего недруга палкой

17:15, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Завьялово осудили 36-летнего мужчину, забившего в лесу своего недруга палкой
17:15, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Завьялово\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд
Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии
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Трагедия произошла 25 июня 2023 года.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово оглашён приговор в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 25 июня 2023 года осуждённый вывез потерпевшего в лес неподалёку от села Люкшудья, где на почве дурных отношений забил того палкой. От полученных травм мужчина спустя непродолжительное время умер на месте преступления.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам колонии особого режима. Ранее злоумышленник был неоднократно судим.

17:15, 31 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
167
0
#Завьялово\n#Удмуртия\n#убийство\n#суд