В Завьялово осудили 36-летнего мужчину, забившего в лесу своего недруга палкой

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово оглашён приговор в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что 25 июня 2023 года осуждённый вывез потерпевшего в лес неподалёку от села Люкшудья, где на почве дурных отношений забил того палкой. От полученных травм мужчина спустя непродолжительное время умер на месте преступления.

Суд приговорил злоумышленника к 8 годам колонии особого режима. Ранее злоумышленник был неоднократно судим.