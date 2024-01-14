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В Сарапуле появится историческое общественное пространство

13:23, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Сарапуле появится историческое общественное пространство
13:23, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда
Фото: Том Сойер Фест в Сарапуле
139
0

Сквер украсят копиями старинных наличников и дверей.

Сарапул. Удмуртия. Новое общественное пространство появится в Сарапуле. Инициаторами его создания стали участники проекта «Том Сойер Фест». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Том Сойер Фест» в Сарапуле получил грант в размере более 2,9 млн рублей на создание в городе нового общественного пространства. Софинансирование со стороны проекта по восстановлению старинных домов составит более 1,5 млн рублей.

Будущее пространство украсят копиями наличников и старинных дверей с дореволюционных домов Сарапула. Здесь высадят клумбы и кустарники, организуют пешеходные тропы и места отдыха.

В настоящий момент разрабатывается дизайн-проект.

13:23, 14 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
139
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда