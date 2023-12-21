Тол Бабай и Лымы Ныл поздравляют детей Лутугино с Новым годом

Лутугино. Луганская Народная Республика. Удмуртский зимний волшебник Тол Бабай вместе со своей внучкой Лымы Ныл поздравляют юных жителей ЛНР. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

В настоящий момент сказочные герои находятся в городе Лутугино.

«Вчера здесь прошла общегородская елка, где ребятишки из Лутугино были счастливы познакомиться с удмуртским Дедом морозом», — заявил Александр Журавлев.

Тол Бабай и Лымы Ныл пробудут в этом городе с 18 по 22 декабря. За эти дни они посетят 16 детских садов и одну школу. В результате сладкие подарки от удмуртского волшебника получат более тысячи детей.