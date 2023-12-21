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Тол Бабай и Лымы Ныл поздравляют детей Лутугино с Новым годом

18:08, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Тол Бабай и Лымы Ныл поздравляют детей Лутугино с Новым годом
18:08, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
95
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#Тол Бабай\n#поздравления\n#подарки\n#Новый год
Фото: ИА «Сусанин»
95
0

Подарки от них получат более тысячи ребят.

Лутугино. Луганская Народная Республика. Удмуртский зимний волшебник Тол Бабай вместе со своей внучкой Лымы Ныл поздравляют юных жителей ЛНР. Об этом на встрече с журналистами сообщил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

В настоящий момент сказочные герои находятся в городе Лутугино. 

«Вчера здесь прошла общегородская елка, где ребятишки из Лутугино были счастливы познакомиться с удмуртским Дедом морозом», — заявил Александр Журавлев. 

Тол Бабай и Лымы Ныл пробудут в этом городе с 18 по 22 декабря. За эти дни они посетят 16 детских садов и одну школу. В результате сладкие подарки от удмуртского волшебника получат более тысячи детей. 

18:08, 21 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
95
0
#Тол Бабай\n#поздравления\n#подарки\n#Новый год