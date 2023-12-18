Уроженец Камбарки стал лучшим лётчиком-спасателем вертолёта авиации МЧС России

Камбарка. Удмуртия. Выпускника лицея №1 имени Н. К. Крупской из Камбарки Владимира Темирова признали лучшим лётчиком-спасателем вертолёта авиации МЧС России 2023 года. Об этом в соцсетях сообщил глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов.

Владимир Темиров окончил лицей в Камбарке в 2010 году. 12 декабря 2023 года на Всероссийском фестивале «Созвездие Мужества 2023» в Екатеринбурге наградили лучших лауреатов в 43 номинациях.

Среди них и Владимир Темиров, который сейчас является командиром вертолёта авиационного отряда ФГБУ «Красноярский КАСЦ МЧС России».