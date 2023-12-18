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Уроженец Камбарки стал лучшим лётчиком-спасателем вертолёта авиации МЧС России

11:20, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Уроженец Камбарки стал лучшим лётчиком-спасателем вертолёта авиации МЧС России
11:20, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
618
0
#Камбарка\n#вертолет\n#МЧС
Фото: vk.com (Лицей №1 им. Н.К. Крупской)
618
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Владимир Темиров работает в авиационно-спасательном центре Красноярска.

Камбарка. Удмуртия. Выпускника лицея №1 имени Н. К. Крупской из Камбарки Владимира Темирова признали лучшим лётчиком-спасателем вертолёта авиации МЧС России 2023 года. Об этом в соцсетях сообщил глава Камбарского района Удмуртии Александр Галанов.

Владимир Темиров окончил лицей в Камбарке в 2010 году. 12 декабря 2023 года на Всероссийском фестивале «Созвездие Мужества 2023» в Екатеринбурге наградили лучших лауреатов в 43 номинациях.

Среди них и Владимир Темиров, который сейчас является командиром вертолёта авиационного отряда ФГБУ «Красноярский КАСЦ МЧС России».

11:20, 18 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
618
0
#Камбарка\n#вертолет\n#МЧС