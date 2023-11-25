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Сотрудники Республиканского онкодиспансера в Ижевске перед открытием отремонтированной входной группы провели субботник

13:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Сотрудники Республиканского онкодиспансера в Ижевске перед открытием отремонтированной входной группы провели субботник
13:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
357
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега
Фото: t.me/dr_bagin
357
0

Они расчистили пешеходные дорожки от снега.

Ижевск. Удмуртия. Перед открытием отремонтированной центральной входной группы Республиканского онкодиспансера сотрудники учреждения провели субботник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

На месте подрядчик отремонтировал и утеплил кровлю входной группы, а также обновил гардероб и места ожидания пациентов. Открытие запланировано на 27 ноября. Перед эти мероприятием сотрудники Республиканского онкодиспансера имени Примушко расчистили от снега пешеходные дорожки. 

Сергей Багин отметил, что с 21 ноября медорганизации региона ежедневно расчищают пути к поликлиникам. Для этого используется снегоуборочная техника, которая есть почти в каждой больнице, но также к работам присоединяются и сотрудники медучреждений. 

«Спасибо всем сотрудникам больниц республики за помощь! В сражении со снегом мы также эффективны, как и с болезнями», — заявил Сергей Багин.  

13:30, 25 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
357
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега