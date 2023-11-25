Сотрудники Республиканского онкодиспансера в Ижевске перед открытием отремонтированной входной группы провели субботник

Ижевск. Удмуртия. Перед открытием отремонтированной центральной входной группы Республиканского онкодиспансера сотрудники учреждения провели субботник. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и. о. министра здравоохранения республики Сергей Багин.

На месте подрядчик отремонтировал и утеплил кровлю входной группы, а также обновил гардероб и места ожидания пациентов. Открытие запланировано на 27 ноября. Перед эти мероприятием сотрудники Республиканского онкодиспансера имени Примушко расчистили от снега пешеходные дорожки.

Сергей Багин отметил, что с 21 ноября медорганизации региона ежедневно расчищают пути к поликлиникам. Для этого используется снегоуборочная техника, которая есть почти в каждой больнице, но также к работам присоединяются и сотрудники медучреждений.

«Спасибо всем сотрудникам больниц республики за помощь! В сражении со снегом мы также эффективны, как и с болезнями», — заявил Сергей Багин.