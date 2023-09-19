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В Удмуртии офтальмологи вернули зрение пожилой женщине

17:15, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии офтальмологи вернули зрение пожилой женщине
17:15, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
412
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение
Фото: Пресс-служба Минздрава Удмуртии
412
0

Была произведена трансплантация роговицы глаза.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии врачи-офтальмологи вернули зрение 62-летней женщины, у которой было диагностировано сложное заболевание роговицы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

В мае прошлого года женщина обратилась больницу, где ей поставили диагноз: катаракта обоих глаз и дистрофия роговицы. Пациентка практически лишилась зрения. 

«Обычно в таких случаях сначала оперируется катаракта, а затем решается вопрос о дальнейшей тактике лечения. Но на тот момент состояние роговицы не позволяло подобрать и рассчитать параметры искусственного хрусталика. Поэтому было принято решение о трансплантации роговицы», - рассказал заведующий отделением, врач-офтальмолог высшей категории Сергей Шубников.

Женщине провели пересадку роговицы правого и левого глаза. Через год состояние органов зрения улучшилось, пропала боль, светобоязнь и слезоотделение. Врачи подобрали искусственный хрусталик и в сентябре 2023 года заменили его на правом глазу. 

Сейчас удалось добиться увеличения остроты зрения пациентки. В начале следующего года будет прооперирован левый глаз и зрение к женщине полностью вернётся. 

17:15, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
412
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#здравоохранение