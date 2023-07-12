В 2023 году Сарапул ожидает принять 85 тысяч туристов

Сарапул. Удмуртия. Туристический поток в Сарапул с 2015 года вырос почти в пять раз. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Сарапул в течение нескольких лет развивается по пути прибрежного курорта. В рамках превращения в город-курорт отреставрирована набережная реки Камы и Центральная площадь. На реализацию проекта рекреационно-туристского кластера «Камский берег» вложено 1,085 млрд рублей, в том числе 205 млн рублей из федерального бюджета и 86,5 млн рублей из республиканского бюджета.

В старом центре восстанавливаются дореволюционные здания, так с 2017 года дана новая жизнь 10 историческим фасадам. В обновлённых домах открываются заведения общепита, сувенирные лавки и мастерские. Развитие туристической инфраструктуры способствует созданию рабочих мест — 121 за пять лет.

В 2022 году была отремонтирована пристань. С делано это было в рамках государственно-частного партнёрства. В результате начал развиваться круизный туризм. В 2021 году в Сарапуле было 13 швартовок, в 2022 – 96, а в 2023 году ожидается порядка 200. Приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Казани.

Также стал заметен рост турпотока. В 2015 году город на Каме посетили 14 тысяч человек, в 2019 – 57 тысяч человек рост более чем в 4 раза, в 2022 году – 69 тыс.человек, а в 2023 году Сарапул ожидает 85 тыс. гостей из разных регионов страны, 35 тыс. из которых прибудут по воде.

«Сарапул – это не просто купеческий, а курортно-купеческий город, сегодня сюда стоит приехать на все выходные, чтобы не спеша прогуляться по вымощенной плиткой набережной, полюбоваться на отреставрированные фасады дореволюционных зданий, вкусно пообедать в кафе на первой линии, выбрать сувениры с сарапульской символикой в сувенирных магазинах, почувствовать умиротворение у воды. Все больше жителей Удмуртии и других регионов выбирают именно такой отдых», — отмечает руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.