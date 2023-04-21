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В майские праздники силовики Удмуртии перейдут на усиленный режим несения службы

10:30, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В майские праздники силовики Удмуртии перейдут на усиленный режим несения службы
10:30, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#майские праздники\n#полиция
Фото: ИА «Сусанин»
315
0

Боевые расчёты пополнятся резервной техникой.

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 21 апреля, прошло заседание антитеррористической комиссии и оперштаба Удмуртии. На повестке дня стоял вопрос безопасности в предстоящие майские праздники. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Для обеспечения общественной безопасности в период с 1 по 9 мая на праздниках и массовых мероприятиях силовые службы перейдут на усиленный режим работы. Подразделения пополнятся резервной техникой. В местах скопления людей будут отработаны действия по эвакуации граждан на случай пожара или иных чрезвычайных ситуаций.

«Наша общая задача – не допускать провокаций. Прошу всех настроиться на работу, все тренировки провести в намеченные сроки, руководителям учреждений ответственно отнестись к организации дежурств и взаимодействию с экстренными службами», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов. 

10:30, 21 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
315
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#майские праздники\n#полиция