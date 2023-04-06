В Ижевске осудили женщину, по чьей вине 8 детей получили химическое отравление в бассейне

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили 45-летнюю местную жительницу, которая оказывала не отвечающие требованиям безопасности услуги. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

На своем участке в микрорайоне Орловское женщина оборудовала плавательный бассейн. В интернете она разместила объявление, что за деньги сдает его для отдыха.

В апреле 2021 года услугой воспользовалась компания для празднования дня рождения. В числе посетителей было восемь детей. Так как хозяйка участка не контролировала качество воды, параметры микроклимата и состояние воздушной среды, то дети при купании получили химическое отравление. В результате пострадавшим был причинен легкий вред здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Подсудимая свою вину не признала.

Октябрьский районный суд Ижевска назначил ижевчанке штраф на сумму 100 тыс. рублей, но, учитывая нахождение осужденной под стражей, его снизили до 80 тыс. рублей.