В Удмуртии 100% ординаторов на дефицитных направлениях будут готовить по целевому набору

В 2022 году по большая часть мест в медвузах останется целевой.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская медакадемия определила план приёма на 2022/2023 учебные годы. Большая часть будущих врачей будет учиться по целевому набору. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Квоты на целевое обучение утверждены правительством России. Оставить большую часть мест под целевой набор — это один из способов решения вопроса нехватки подготовленных кадров в больницах и поликлиниках, находящихся в отдалённых районах и на селе.

Федеральный кабмин сделал целевыми 75% мест по специальностям «лечебное дело» и «педиатрия», 100% мест определено в ординатуре по самым дефицитным направлениям обучения.

Согласно плану приёма на 2022/2023 годы, в Ижевской медакадемии по линии «Лечебное дело» определено 251 целевое место, по направлению «Педиатрия» — 95 мест. Для приёма целевиков в ординатуру по направлению «Анестезиология» предусмотрено 17 целевых мест.

Напомним, что в Удмуртии также ощущается нехватка преподавателей. На 1 октября 2021 года в республике имелось 758 вакансий учителей. Города нуждались в 486 педагогах, село — в 272. В основном не хватает кадров в направлении иностранных языков, музыки, математики, русского языка и литературы.