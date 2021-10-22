Школам Удмуртии не хватает более 750 учителей

В парламенте республики считают, что проблему может решить создание комплексной системы подготовки педагогических кадров.

Ижевск. Удмуртия. Президиум Госсовета Удмуртии рассмотрел вопросы целевой подготовки педагогических кадров в республике. Как передаёт пресс-служба парламента региона, обсуждение прошло в четверг, 21 октября, в формате видеоконференции.

В ходе обсуждения участники узнали, что на 1 октября 2021 года в Удмуртии есть 758 вакансий педагогов. В городах не хватает 486 учителей, в сельской местности – 272. Больше всего вакансий учителя иностранных языков, музыкального руководителя, учителя математики, русского языка и литературы, учителя начальных классов. Пока эти вакантные места закрываются за счёт совмещения. В прошлом году подобных вакансий в республике было около 1000.

Минобрнауки республики ежегодно определяет объёмы контрольных цифр приёма по направлениям подготовки и специальностям для обучения по образовательным программам высшего образования за счет средств федерального бюджета. Цифры формируются в соответствии с потребностью Удмуртии и утверждаются приказом министерства науки и высшего образования России. В последние годы они постоянно растут. Например, по направлению «Образование и педагогически науки» в вузах Удмуртии в 2019 году было выделено 391 бюджетное место по очной форме бакалавриата, на 2022 год — 604 места.

В последнее время высшие учебные заведения испытывают трудности в части целевого набора абитуриентов. По мнению и. о. министра образования и науки Удмуртии Ирины Крохиной, это связано с изменениями в законодательстве.

«Сегодня работодатели неохотно идут на целевую форму подготовки кадров по двум основным причинам. Первое — это очень жёсткие условия в части софинансирования работодателем расходов студентов. Если он иногородний и ездит домой, то нужно покрывать эти расходы. Если нет общежития, и студент выбирает проживание на квартире – нужно оплачивать эти расходы. В образовании эти расходы не заложены ни на республиканском уровне, ни на муниципальном. И ещё один фактор — директора школ не могут гарантировать сохранение вакансии для данного студента. Сегодня есть, а завтра на эту вакансию приходит человек, который закончил другой вуз страны и решил вернуться на родину. А гарантия в договоре заложена, что это место держится под конкретного человека», — сказала Ирина Крохина.

Ректор ГГПИ имени В. Г. Короленко Янина Чиговская-Назарова отметила, что способствованию более эффективному решению вопросов трудоустройства молодых специалистов, поможет разработка системы планирования кадрового резерва как на уровне школы, так и на уровне региона в целом, а также пропаганда целевого обучения среди директорского корпуса.

Члены президиума Госсовета отметили, что вопросами целевой подготовки педагогов для школ республики необходимо заниматься на всех уровнях, чтобы обеспечить подготовку специалистов, начиная со школьной скамьи и заканчивая трудоустройством. Зампредседателя правительства Удмуртии Анатолий Строков отметил, что в отрасли также нужно возвращать распределение выпускников.

В итоге спикер регионального парламента Владимир Невоструев предложил провести встречу с педагогами, руководителям высших учебных заведений, советом ректоров и выработать конкретные решения.