Итоги дня: возрождение детского яхт-клуба в Ижевске и реалии предстоящей нерабочей недели в республике

Главные новости пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшие сутки коронавирусом заболели 398 человек. Скончались 29 пациентов.

Погода на выходные

В последние выходные октября в Удмуртии немного потеплеет. В субботу воздух прогреется до +2…+7 градусов, в воскресенье — до +4…+9. Ожидаются небольшие дожди.

Таксист-разбойник

Ижевский таксист предстанет перед судом по обвинению в разбойных нападениях на финансовые организации Воткинска. В одном случае он взял на дело нож, а в другом — угрожал работникам предметом, похожим на бомбу.

Нерабочая неделя

С 30 октября по 7 ноября установлена нерабочая неделя. «Сусанин» собрал воедино все ограничения и все изменения в работе служб, которые будут действовать на протяжении этих нескольких дней.

Возрождение

К весне 2022 года в Ижевске подготовят проект детского яхт-клуба. Он будет действовать на базе морского центра «Дельфин».

Моральный ущерб

В январе 2020 года ижевчанка упала в одном из автобусов, принадлежащих ОАО «Ипопат». Полученная ей травма руки стала причиной судебной тяжбы. Женщина требовала от перевозчика 300 тыс. рублей. Суд удовлетворил иск ижевчанки, но не в полном объёме.

Восстановление «Италмаса»

Школа-студия ансамбля «Италмас» имени Анатолия Мамонтова при Государственной филармонии Удмуртии восстановила свою лицензию на образовательную деятельность. С 2008 года она являлась кружком при ансамбле.