Ижевского таксиста обвиняют в разбойных нападениях на микрофинансовые организации

Водитель шёл на дело с ножом и самодельной бомбой.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудника одной из ижевских служб такси обвиняют в разбойных нападениях на финансовые организации. Водитель шел на ограбление с ножом и самодельной бомбой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Следствием установлена причастность 43-летнего ижевчанина к трем преступным эпизодам. Так, в июле 2021 года таксист зашел в одну из микрофинансовых организаций в Воткинске и сказал сотруднице, что хочет взять кредит. Затем вытащил нож и под угрозой заставил передать ему деньги, после чего скрылся с похищенным.

Также в Воткинске в июне этого года обвиняемый проник в одну из кредитных организаций и пытался взломать банкомат, где в тот момент находилось свыше 1 млн рублей. Спустя месяц мужчина снова сделал попытку обогатиться. Зайдя в помещение другого банка, он потребовал выдать ему деньги, угрожая сотруднику предметом, похожим на взрывное устройство.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчина обвиняется в разбойном нападении (часть 4 и часть 2 статьи 162 УК РФ) и покушении на кражу (часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 158 УК РФ). Дело направлено в суд. Совокупно за указанные преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы.