В Удмуртии за сутки прибавилось 398 пациентов с коронавирусом

29 больных ковидом скончались.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки скончались 29 больных коронавирусом. Ковид выявили еще у 398 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз «коронавирус» в том числе поставили 56 детям и 86 пенсионерам старше 65 лет.

На лечение от ковида поступили 213 жителей Ижевска, 35 случаев заражения зафиксировано в Можге, 30 – в Воткинске, 21 – в Глазове, 13 – в Увинском районе. Также в числе инфицированных 12 жителей Игринского района и 11 – Глазовского. 391 человек отпущен из-под присмотра врачей по случаю выздоровления.

За истекшие сутки среди пациентов с коронавирусом произошло 29 летальных случаев. Самому молодому из скончавшихся было 38 лет, самому пожилому – 93 года.

Состояние заболевших: 7 769 – удовлетворительное, 1 475 средней тяжести, 573 – тяжелое.

Вакцинацию прошли 506 113 жителей региона, из них 344 350 поставили вторую прививку. 94 401 человек привился однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».