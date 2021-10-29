Жительница Ижевска отсудила у ИПОПАТа 110 000 рублей после падения в автобусе

Женщина получила травму руки.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска выиграла гражданское дело против ОАО «ИПОПАТ» о компенсации морального время после падения в автобусе, принадлежащем перевозчику. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Женщина в суде пояснила, что 25 января 2020 года она поднималась по ступенькам автобуса в салон и не успела схватиться за поручень, потому что водитель резко нажал на педаль газа. Пассажирка не удержалась и упала на площадку, получив травму левой руки.

Ижевчанке сделали операцию, и она две недели лечилась в стационаре. На тот момент ей было 73 года. Затем следовало длительное время восстановления. Женщине приходилось обслуживать себя только одной рукой, при этом работоспособность второй конечности так и не восстановилась полностью. Пенсионерка потребовала взыскать с перевозчика 300 тыс. рублей за возмещение морального ущерба.

Представитель ИПОПАТа на судебное заседание не пришёл, предоставив свои возражения в письменном виде. В них было указано, что ответчик не видит в случившемся ни своей вины, ни вины водителя. Перевозчик отметил, что женщина упала, потому что не держалась за поручень.

Водитель автобуса, как третье лицо, просил оставить иск без удовлетворения. Он также заявил, что его вину в падении ижевчанки нет, так как автобус начал движение плавно и прозвучало голосовое сообщение, что двери закрываются.

Суд встал на сторону женщины, но признал, что запрашиваемая ей сумма компенсации слишком завышена. Иск был удовлетворён частично. Суд взыскал с ответчика в пользу истца 110 тыс. рублей в качестве морального вреда. Также ИПОПАТ выплатит ижевчанке 15 тыс. рублей в качестве оплаты её расходов на услуги адвоката.

Решение суда в законную силу не вступило.