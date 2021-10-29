В Удмуртии школа-студия ансамбля «Италмас» восстановила свою лицензию

Более десяти лет объединение существовало как «творческий кружок».

Ижевск. Удмуртия. Школа-студия ансамбля при Государственном академическом ордена Дружбы народов ансамбле «Италмас» имени Анатолия Мамонтова при Государственной филармонии Удмуртии восстановила свою лицензию. Об этом «Сусанину» сообщил директор учреждения культуры Алексей Фомин.

«Школа-студия существовала с 1992 года, работала с лицензией на образовательную деятельность. Но в 2008 году потеряла свой статус. С тех пор по сути являлась всего лишь кружком при ансамбле», — рассказал директор Госфилармонии Удмуртии Алексей Фомин.

Он подчеркнул, что нынешний состав основного ансамбля «Италмас» (балетная труппа) — на 60% выпускники этой школы. Успешное возвращение лицензии школе-студии в год 85-летия единственного народного академического коллектива в Удмуртии директор филармонии назвал большим успехом.

«Эта школа — кузница национальных кадров, где ребята получают профессиональные навыки не только удмуртского, но и основу классического танца. Её официальное признание даёт возможность говорить о развитии профессионализма, а не самодеятельности», — резюмировал Алексей Фомин.