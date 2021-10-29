Каникулы, QR-коды и маски: как будет жить Удмуртия в период нерабочих дней

Изменится расписание транспорта, график работы больниц и пунктов вакцинации.

Ижевск. Удмуртия. С 30 октября в Удмуртии начинают действовать основные коронавирусные ограничения. ИА «Сусанин» напоминает жителям республики, как теперь изменится их жизнь.

Школы

Школы с 30 октября уходят на каникулы, которые продлятся до 7 ноября. Студенты СПО и вузов будут обучаться сами на дому, им дадут задания на всю неделю. Учреждения дополнительного образования работать не будут. Детсады функционируют в режиме дежурных групп.

После окончания нерабочих дней, с 8 ноября, все образовательные учреждения переходят на дистанционное обучение. Детские сады будут работать в прежнем режиме, то есть очно.

Торговля

ТРЦ, общепит, СПА-салоны, салоны красоты, парикмахерские, солярии, массажные салоны, бани, сауны смогут работать, если у сотрудников и посетителей есть один из упомянутых «обязательных документов»: сертификат вакцинации или переболевшего ковидом (QR-коды), либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до посещения объекта. Всем посетителям будут замерять температуру;

Несовершеннолетним будет запрещено посещать торговые центры и ТРЦ без сопровождения взрослых. Самим детям ПЦР-тест необязателен.

Транспорт

С 1 по 3 ноября трамваи и троллейбусы в Ижевске будут придерживаться будничного расписания, 4 ноября электротранспорт пойдёт по субботнему графику, с 5 по 7 ноября – по расписанию воскресенья.

С 1 по 3 ноября на линию выйдет 80% от обычного для будней количества автобусов. С 4 по 7 ноября пассажирский автотранспорт будет работать по расписанию выходных дней.

Больницы

Поликлиники, стоматологии, амбулатории и ФАПы с 1 по 3 и 5 ноября работают в обычном режиме. 30 октября и 6 ноября врачи будут принимать пациентов с 08:00 до 14:00, а 31 октября, 4, 7 ноября — выходные дни.

Вакцинация

Пункты вакцинации от коронавируса также продолжат работу.

Поставить прививку в Центре общественного здоровья можно будет 30, 31 октября, 4, 6, 7 ноября — с 10:00 до 16:00, а 1, 2, 3, 5 ноября — с 08:00 до 19:00. Адрес: Ижевск, площадь имени 50-летия Октября, 21.

Пункт вакцинации в офисе банка будет работать 30 октября, 5,6 ноября — с 09:00 до 14:00 и 1, 2, 3 ноября — с 08:00 до 18:00. 31 октября, 4 и 7 ноября являются выходными днями. Адрес: Ижевск, улица Пушкинская, 157.

Пункт вакцинации в Театре оперы и балета: 30-31 октября, 4, 6-7 ноября — с 10:00 до 16:00. С 1 по 3 и 5 ноября — 08:00 до 19:00. Адрес: Ижевск, улица Пушкинская, 221.

Желающим сделать прививку стоит обратить внимание, что во всех пунктах предусмотрен перерыв с 13:00 до 13:30.

Кроме того, напомним, что в Удмуртской Республике действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте, включая остановки.