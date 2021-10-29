Проект детского яхт-клуба в Ижевске планируют подготовить к будущей весне

Парусная школа будет работать на базе морского центра «Дельфин».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к реализации планов по возрождению клуба юных моряков. Детскую парусную школу намерены открыть на базе морского центра «Дельфин», сообщает пресс-служба городской администрации.

Деньги на разработку проекта были предусмотрены в бюджете столицы на 2021 год. Согласно техническому заданию, школа будет двухэтажной. На нижнем этаже разместят эллинг для хранения лодок и оснастки, вверху будет располагаться учебная аудитория, раздевалки и тренерская.

В ближайшее время будет объявлен аукцион на разработку строительной документации. Проект должен быть готов к весне будущего года.

Перспективы строительства парусной школы обсудили участники инициативной группы, в которую вошли руководители городской думы, регионального отделения федерации парусного спорта России и морского центра «Дельфин».

Как отметил председатель ижевской думы Фарит Губаев, образцом для детского яхт-клуба станет академия парусного спорта в Санкт-Петербурге. Напомним, это учреждение уже имеет филиал в Воткинске. Отделение спортшколы при клубе яхтсменов Северной столицы открыли осенью 2016 года при Удмуртском кадетском корпусе.