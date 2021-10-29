Последние выходные октября в Удмуртии будут тёплыми

На дорогах возможна гололедица и снежный накат.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в последние выходные октября повысится температура воздуха. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Гидрометцентра.

Ночь на субботу, 30 октября, будет холодной. Температура воздуха опустится до -1…-6 градусов Цельсия, на всей территории республики выпадет снег. Водителям стоит прибавить бдительности: на дорогах возможна гололедица и снежный накат.

Утром из-за потепления снег перейдёт в дождь. Ожидается повышение температуры воздуха до +2…+7 градусов. Утром и днём будет поддувать сильный ветер с порывами до 12-14 м/с.

В ночь на воскресенье, 31 октября, в республике ожидаются небольшие дожди и +1…+6 градусов с возникновением тумана. Днём воздух прогреется до +4…+9 градусов.

Ноябрь встретит жителей Удмуртии небольшими дождями. Температура воздуха в ночь на понедельник, 1 ноября, будет на уровне +1…+6 градусов. Днём до +4…+9 градусов.

Предварительно, 2-3 ноября ночью похолодает до 0…-5 градусов, а днём температура будет находиться в промежутке между 0…+5 градусами.