В Удмуртии торжественно открыли беседку в деревне Кабаково

По программе самообложения проект обошёлся в 162 тыс. рублей.

Глазов. Удмуртия. В деревне Кабаково Глазовского района Удмуртии торжественно открыли обшитую жестью беседку. Радостным для селян событием поделился в соцсетях глава района Вячеслав Сабреков.

«Жители деревни Кабаково давно мечтали о месте, где можно собраться, с друзьями пообщаться, а, может, и чайку попить. Мечта осуществилась благодаря активным жителям и участию в программе самообложения с проектом «Благоустройство деревни Кабаково. Общая стоимость проекта составила 161 120 рублей», — пояснил Сабреков.





Судя по фотографиям, проект выдержан в строгих и лаконичных формах, свойственных северу Удмуртии. Снаружи здание покрыто гофрированными металлическими листами. Во внутренней отделке помещения использованы природные материалы. На полу уложены доски, у лакированного стола стоят лавки и кресло для посиделок в кругу односельчан.

Как рассказал Вячеслав Сабреков, открытие беседки также было наполнено праздничной атмосферой, созданной самими селянами.

«Открытие беседки состоялось с музыкальными номерами, застольными играми, вкусной кашей и ароматным горячим чаем. Благодарю жителей за их активную жизненную позицию, за желание сделать свою родную деревню комфортнее», — резюмировал Вячеслав Сабреков.